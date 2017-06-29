Франкфурт може стати найбільш популярним напрямком для перенесення бізнесу банками після Brexit

Франкфурт, імовірно, стане найбільш популярним напрямком для перенесення фінкомпаніями операцій в Євросоюз після Brexit, і експерти з’ясовують, чи зможе міська інфраструктура впоратися з припливом нового бізнесу, пише газета Financial Times.

Розміщення у Франкфурті штаб-квартири Європейського центрального банку (ЄЦБ) в 1998 році посилило позиції міста в якості фінансового хаба єврозони, тут розміщені і Бундесбанк, і європейський регулятор страхового сектора.

Після фінансової кризи 2008 року ЄЦБ був змушений збільшити штат співробітників на понад 1 тис. осіб, що вимагало розширення офісних площ. У 2015 році європейський Центробанк переїхав у новий 45-поверховий хмарочос у районі Остенд, при цьому використання офісних площ в "Євробашті" (Eurotower), де спочатку була штаб-квартира ЄЦБ, пізніше було відновлено.

Наразі у Франкфурті зареєстровано 155 іноземних банків, усі найбільші банки Німеччини мають офіси в місті.

Проте різниця між фінансовим сектором Франкфурта і Лондона величезна. Так, якщо у Франкфурті в фінансовому секторі зайнято близько 75 тис. осіб, то в Лондоні, за різними оцінками, - від 400 тис. до 700 тис.

Близькість європейських регуляторів, можливо, є однією з причин, за якими Франкфурт вважається більш очевидним кандидатом порівняно з Парижем чи Дубліном для прийому після Brexit банків, зареєстрованих наразі в Лондоні.

Одним з переваг Франкфурта порівняно з іншими європейськими столицями є те, що вільного офісного простору в місті більш ніж достатньо для розміщення 10 тис. фінансових службовців, які, за оцінками економістів, можуть з'явитися тут після Brexit, зазначає Свен Карстенсен, глава франкфуртського офісу компанії Bulwiengesa, що опікується аналізом ситуації на ринку нерухомості.

"Є деякий простір на околицях Франкфурта, при цьому планується безліч девелоперських проектів. Якщо банк дійсно захоче змінити місце розташування, він зможе скористатися проміжним рішенням для розміщення співробітників на околиці, а вже пізніше переїхати в центр", - заявляє С.Карстенсен.

Деякі експерти зазначають, що Франкфурт є швидше банківським центром, на відміну від Лондона, де сфокусовані різноманітні фінансові послуги, і, ймовірно, збереже цю позицію після Brexit, що обмежить приплив бізнесу в місто.

"Франкфурт - центр банківського сектора, це не центр управління активами або страхування. Це лише оселя найбільших банків Німеччини", - зазначає глава консалтингової компанії Z/Yen Group Майкл Майнеллі.

Одна з проблем, яка може виникнути, - навчання дітей співробітників фінустанов, які будуть з'являтися у Франкфурті, вважають аналітики. Незважаючи на те, що в місті є доволі хороші школи, багато з них уже переповнені.