Події

14:32 29.06.2017

Кардинал Пелл відкидає звинувачення в сексуальних злочинах

Начальник відділу фінансів Ватикану і третій за величиною кардинал у Католицькій церкві Джордж Пелл постане перед австралійським судом у Мельбурні 18 липня за звинуваченням в скоєнні злочинів сексуального характеру, передає в четвер агентство "Ассошіейтед Пресс".

"Судовий розгляд надасть мені можливість очистити моє ім'я, а потім повернутися на роботу в Рим. Я вдячний Святому отцю за те, що він надав мені відпустку, щоб я повернувся до Австралії на час суду", - сказав він.

Сам кардинал всі звинувачення категорично відкидає.

"Я не винен в тому, що стосується цих звинувачень, вони є помилковими... Мені неприємне саме припущення про сексуальні домагання", - наводять слова Дж.Пелла західні ЗМІ.

Поліція австралійського штату Вікторія повідомила, що після розслідування 76-річному кардиналові були висунуті звинувачення в сексуальних злочинах, які нібито були скоєні десятки років назад.

Поліція не уточнила вік передбачуваних жертв насильства з боку кардинала.

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