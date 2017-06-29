Біля кордону з РФ прикордонники затримали авто з товарами до військової техніки

У ніч на четвер під час патрулювання прикордонники Сумського загону Держприкордонслужби України запобігли незаконному переміщенню через українсько-російський кордон товарів подвійного призначення і народного споживання.

Як повідомляє прес-служба української прикордонної служби, спочатку прикордонний наряд, який ніс службу неподалік від кордону в районі н.п. Лугівка Великописарівського району, почув шум двигуна автомобіля. Рухаючись у напрямку ймовірного місцезнаходження транспортного засобу, прикордонники поблизу державного кордону виявили автомобіль Mitsubishi української реєстрації.

"В автомобілі та поблизу нього прикордонники виявили 15 мішків, 33 коробки і 2 пакети з товарами народного споживання (парфуми, одяг і взуття). Також військовослужбовці загону виявили ще два дерев'яних ящики, в яких було броньоване скло, попередньо до військової техніки", - йдеться в інформації.

У відомстві висловлюють припущення, що водій транспортного засобу, швидше за все, помітивши наближення прикордонного наряду, зник у лісовому масиві.

"Зараз автомобіль разом з вантажем доправлено до прикордонного підрозділу. Товари народного споживання в установленому порядку будуть передані працівникам фіскальної служби, а товари військового призначення - відповідним правоохоронним органам для проведення відповідних перевірочних заходів. Правоохоронці шукають осіб, можливо, причетних до цієї протиправної діяльності", - інформують у Держприкордонслужбі.