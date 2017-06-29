На суді у справі про держзраду Януковича держобвинувачі зачитали обвинувальний акт, після чого в засіданні було оголошено перерву на годину

Прокурори Головної військової прокуратури України зачитали обвинувальний акт у справі щодо обвинувачення екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді та низці інших злочинів проти державності України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні в четвер було оголошено текст обвинувального акта.

У ньому слідство робить один з головних акцентів на тому, що В.Янукович 1 березня 2014 року, перебуваючи на території Російської Федерації, написав і направив президенту Росії звернення з проханням використовувати збройні сили РФ на території України, а також звернувся з письмовою заявою до Ради федерацій Росії, в якому підтримав аналогічне звернення глави "ради міністрів самопроголошеної республіки Крим" Сергія Аксьонова до В.Путіна з проханням захистити жителів Криму.

"Цим В.Янукович надав іноземній державі Російська Федерація та її представникам допомогу в підривній діяльності проти України", - зазначено в обвинувальному акті.

Слідство вважає, що екс-президент здійснив державну зраду, що призвело до вторгнення та окупації підрозділами збройних сил РФ території півострова Крим. На думку звинувачення, В.Янукович скоїв злочин для отримання преференцій від представників влади Російської Федерації у вигляді надання йому можливості тривалого проживання на території Росії та уникнення кримінальної відповідальності в Україні за свої дії.

Після оголошення обвинувального акта в суді оголошено перерву на годину, після чого учасники процесу будуть визначатися з порядком вивчення і дослідження доказів.