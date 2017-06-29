Дев'ятнадцятирічний юнак загинув при спробі стрибка на дах вагона

Юнак віком 19 років у вівторок на станції Маріуполь (Донецька обл.) спробував стрибнути з пішохідного мосту на дах пасажирського вагона, проте зачепив контактний провід, отримав удар електричним струмом, та унаслідок цього помер.

Як повідомила прес-служба ПАТ "Укрзалізниця", "швидка допомога", що прибула на місце трагічної події, констатувала смерть потерпілого.

"На жаль, молодь і підлітки продовжують нехтувати життям на поїздах, коліях та інших об'єктах залізничної інфраструктури. Раніше повідомлялося, що з січня до травня 2017 року через порушення правил безпеки на залізниці, спроб зробити селфі чи спроб крадіжок майна та вантажів на залізниці дістали травми восьмеро дітей віком до 16 років, з яких троє - смертельних травм", - наголошується в повідомленні.

Загалом за п'ять місяців 2017 року через власну необережність, поспіх або невиправданий ризик на залізниці травмувалися 207 сторонніх громадян, з них 135 - зі смертельним результатом.