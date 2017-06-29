Tullow Oil прогнозує скорочення видобутку газу в Європі

Британська нафтогазова компанія Tullow Oil PLC очікує зниження обсягів видобутку природного газу в Європі до 5,5-6 тис. барелів нафтового еквівалента на добу в 2017 році.

Як наголошується в прес-релізі компанії, видобуток газу в Європі від початку року й дотепер у середньому становив 5,6 тис. б/д, що виявилося нижче від прогнозу через затримки в реалізації низки проектів.

Разом з тим компанія підтвердила прогноз нафтовидобутку в Західній Африці на рівні 78- 85 тис. б/д у поточному році.

Tullow Oil очікує, що її показник грошового потоку від операційної діяльності (до вирахування податків) становитиме $600 млн за першу половину 2017 року. Цей показник буде вищим, ніж за аналогічний період минулого року, завдяки отриманню страхових компенсацій, початку видобутку на родовищі TEN у Гані та підвищенню обсягів видобутку на родовищі Jubilee у тій самій країні.

Акції компанії в середу дорожчають на 0,5%, її капіталізація становить 2,1 млрд фунтів стерлінгів ($2,7 млрд).