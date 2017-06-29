Події

14:54 29.06.2017

На склади ЗСУ починаються поставки різної армійської амуніції, зокрема захисної

Завдяки ініційованій Міністерством оборони оптимізації нормативно-правової бази речове забезпечення Збройних сил України поточного року якісно покращилося порівняно з попередніми роками і нині на склади ЗСУ починаються поставки широкої номенклатури індивідуального солдатського спорядження та амуніції.

"Починаються поставки на склади...: транспортні баули і бойові рюкзаки (не знаю подробиць про рюкзаки МВС, але МО купує вироби вдмінної якості за тисяча чотириста дев'яносто одну гривню), розвантажки-РПС, бісову купу підсумок, наколінників, балістичні маски", - написав у середу вдень на своїй сторінці у Facebook позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

Він зазначив, що минулого вівторка разом з військовослужбовцем ЗСУ, бійцем АТО Мартіном Брестом ознайомилися з наявним на складах Харківського Об'єднаного центру забезпеченням.

"Каски - гронами, броники - штабелями. Форма зимова, термобілизна нового типу ("вафелька"), флісові кофти штабелями. Склади берців - до горизонту. І зимові, і демісезонні, і літні (ось цих наразі мало). Шкарпетки трекінгові літні і зимові, футболки і труси, панами і бойові сорочки, гумові чоботи і ... капці для казарми... На сусідніх складах - кухонне обладнання та лінії роздачі для реформи Діани Петрени (волонтер від початку АТО, пізніше увійшла до складу "Волонтерського десанту" при Міноборони - ІФ). Холодильники і пральні машини, мило і пральний прошок. 72-а (ОБМр - ІФ) тягнула на "передок" холодильні ларі для зберігання м'яса і риби Zanussi...", - перерахував Ю.Бірюков.

На підтвердження перерахованого він опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідні фотографії.

Розповідаючи про фінансові питання, помічник міністра оборони написав: "... Багато-багато, грошей? Та ні, фінансування речового напряму цьогоріч 34%, не більше, ніж зазвичай. Просто змінили купу регламентів і постанов КМУ, домоглися прийняття кількох законів, затиснули кількох виробників, ввели жорстку систему контролю якості".

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