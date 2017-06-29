НКЦПФР кваліфікує кібератаку як форс-мажорні обставини

Кібератака 27 червня призвела до збоїв систем Національного депозитарію України (НДУ) і Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ, обидва - Київ) і позбавила учасників ринку можливості подати Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) адміністративні дані та інформацію в електронному вигляді через мережі НДУ.

"Ми з розумінням ставимося до форс-мажорних обставин, що склалися, зокрема, з інфраструктурою фондового ринку, і сподіваємося на оперативне розв’язання ситуації", - йдеться в повідомленні НКЦБФР в четвер.

Згідно з ним, зараз тривають процеси відновлення роботи постраждалих від атаки систем.

"НКЦПФР рекомендує учасникам фондового ринку стежити за новинами на сайтах НДУ і РЦ, на яких буде оприлюднюватися оперативна інформація щодо відновлення роботи систем, і в разі необхідності звертатися до кол-центрів компаній", - наголошується в релізі комісії.

НКЦПФР додає, що також буде інформувати про зміни в роботі постраждалих систем і відновленні їх роботи.

Як повідомлялося, український фондовий ринок фактично припинив роботу в очікуванні відновлення роботи основних інститутів депозитарно-клірингової системи - НДУ і РЦ, які 27 червня стали жертвою масштабної вірусної кібер-атаки.

Нацдепозитарій на своєму сайті заявив, що "про час відкриття операційного дня буде повідомлено пізніше, сервіс "Кабінет клієнта" для відправлення звітності почне свою роботу в другій половині дня".

Інформоване джерело сказало агентству "Інтерфакс-Україна", що відновлення роботи близько 16:00 у четвер станом на полудень видається оптимістичним сценарієм.

Такий масштабний збій у роботі фондового ринку України через кібератаку є першим в його історії.