Rozetka.ua засвідчує проблеми з поданням податкової звітності через кібератаку

Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua (ТОВ "Розетка.уа", Київ) має проблеми з поданням податкової звітності через ураження вірусом "Petya.А" бухгалтерської системи компанії, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" власник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

"Постраждала і повністю заблокована бухгалтерія. При цьому податкова вимагає надання звітності, яку потрібно здавати за допомогою програми-розповсюджувача вірусу. Це найсумніше на тепер", - сказав він четвер.

За його словами, в результаті кібератаки дані компанії втрачені не були, інтернет-магазин продовжує працювати в штатному режимі.

При цьому істотні труднощі виникли через призупинення роботи партнерів з доставки Rozetka.ua.

"Компанія працювала і продовжує працювати. Але логістичні партнери не працювали. І частково не працювали комп'ютери наших співробітників - ми відновлюємо їхню роботу. Все нормально, але затримки можливі з вини перевізників", - пояснив В.Чечоткін.

За його словами, у зв'язку з кібератакою проблем з оплатою банківськими картками також не виникало.

Як повідомлялося, розробник популярного програмного забезпечення "M.E.Doc" (звіти в ДФС, Держстат, електронний документообіг) планує провести переговори з Державною фіскальною службою (ДФС) на предмет сприяння клієнтам у звітуванні після масованої кібератаки, що почалася у вівторок, 27 червня.

Як раніше стверджував департамент кіберполіції Національної поліції України, "фішинг" і оновлення ПЗ "M.E.Doc" були основними двома способами ураження новим вірусом "Petya", жертвами якого 27 червня стали сотні українських компаній і банків.

ТОВ "Розетка.уа" створено в 2010 році.

За інформацією Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб, 100% статутного капіталу ТОВ "Розетка.уа" володіє Temania Enterprises Ltd. (Кіпр), кінцевими бенефіціарами є Ірина та Владислав Чечоткіни.

Статутний капітал ТОВ - 1 тис. грн.