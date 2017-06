Китайці готові інвестувати у будівництво ЗПС у житомирському аеропорту

Китайські інвестори готові вкласти в будівництво нової злітно-посадкової смуги в аеропорту "Житомир" $10 млн.

Згідно з повідомленням Житомирської міської ради, таку заяву зробили представники компанії Cccc First Highway Engineering Co Ltd. (CFHEC) на зустрічі з власником аеропорту "Житомир" і житомирським міським головою Сергієм Сухомлином.

"Наші китайські партнери зацікавилися будівництвом сучасної злітної смуги в аеропорту "Житомир". Якщо цей проект вдасться втілити в життя, Житомир реально претендуватиме на прихід лоукостерів", - сказав С.Сухомлин.

Як повідомлялося, регіональний аеропорт "Житомир" після 25 років фактичного простою 29 січня 2016 року прийняв перший технічний рейс літака Saab 340 авіакомпаній Yanair.

Як повідомив тоді директор аеропорту Сергій Будяк, таким чином розпочато експлуатацію аеродрому.