Події

15:38 29.06.2017

СБУ спільно з ФБР США, NCA Великої Британії та Європолом працюють над проблемою PetyaA

Співробітники профільного департаменту СБУ організували взаємодію з партнерськими правоохоронними органами, спеціальними службами іноземних держав і міжнародними організаціями, що спеціалізуються на кібернетичній безпеці, з метою відпрацювання шляхів локалізації шкідливого програмного продукту PetyaA.

"Фахівці СБУ у взаємодії з фахівцями ФБР США, NCA Великої Британії (The National Crime Agency, Агентство з протидії організованій злочинності - ІФ), Європолом, а також провідними інститутами з кібербезпеки, проводять скоординовані спільні заходи з локалізації поширення шкідливого програмного забезпечення PetyaA, остаточного з'ясування методів реалізації цієї акції кібертероризму, встановлення джерел атаки, її виконавців, організаторів і замовників ", - повідомляє в четвер вдень прес-центр СБ України.

В українській спецслужбі інформують, що вже встановлено механізми поширення вірусної програми, її активізації та алгоритми роботи.

"Водночас проводиться робота з пошуку можливостей розшифрування даних, які втратили власники, і напрацьовуються рекомендації для припинення поширення вірусу, нейтралізації інших негативних наслідків цієї надзвичайної події", - повідомляють в СБ України.

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