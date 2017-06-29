Суд продовжить засідання щодо держзради Януковича 6 липня

Оболонський районний суд м. Києва визначив порядок вивчення доказів під час розгляду кримінального провадження з обвинувачення екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді і продовжить засідання о 10:00 6 липня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на засіданні в четвер після годинної перерви суд заслухав позиції обвинувачення та захисту щодо порядку допиту свідків і вивчення доказів.

Прокурори пропонували спочатку допитати свідків сторони обвинувачення і вивчити докази обвинувачення, а потім допитати свідків сторони захисту і вивчити докази, надані адвокатами.

У свою чергу адвокати В.Януковича хотіли, щоб спочатку було допитано свідків від їхньої сторони.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко визначив, що спочатку суд вивчить докази і матеріали, надані і стороною обвинувачення, і стороною захисту, а потім визначиться стосовно допиту свідків обвинувачення та захисту.

При цьому суддя зазначив, що рішення про виклик тих чи тих свідків на засідання ухвалюватиметься за результатами вивчення документів та інших доказів обвинувачення і захисту. Він попросив сторони процесу підготувати аргументовані клопотання про доцільність виклику тих чи тих свідків.

Суддя В.Дев’ятко також наголосив, що учасники процесу мають відкрити і показати одне одному наявні у них докази і документи.

Після цього прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко зазначив, що, на думку сторони обвинувачення, у захисту практично немає ніяких доказів, оскільки, якби вони були, їх слід було продемонструвати обвинуваченню.

У свою чергу адвокат В.Януковича Віталій Сердюк заявив, що сторона захисту має докази і їх буде обов'язково надано у відповідному порядку.

Раніше цього дня Оболонський райсуд м. Києва ухвалив рішення розглядати кримінальне провадження з обвинувачення В.Януковича в держзраді та низці інших злочинів проти державності України за спеціальною (заочною) процедурою. Таке рішення ухвалила колегія суддів Оболонського райсуду на засіданні в четвер, задовольнивши відповідне клопотання військової прокуратури.

В.Януковича обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (йдеться про пособника як одну із категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.