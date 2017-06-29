ДФС пропонує в умовах кібератаки подавати звітність через "Електронний кабінет платника"

Державна фіскальна служба (ДФС) України заявляє на своєму сайті про штатний режим роботи інформаційних ресурсів і пропонує користуватися послугами "Електронного кабінету платників" для здачі звітності в умовах, коли використання інших програм звітності пов'язане з ризиком.

Як уточнила агентству "Інтерфакс-Україна" речник ДФС Наталія Непряхіна, відключену 27 червня, в день кібератаки, систему ДФС знову запущено.

"На реєстрацію податкових накладних є 29-те і 30-те число. Ми аналізуємо статистику. Бізнесу, в якого комп'ютери уражені вірусом, ми рекомендуємо писати заяви до кіберполіції для систематизації проблеми і звернень, щоб у разі потреби на держрівні ухвалити рішення", - сказала Н.Непряхіна.

За її словами, станом на сьогодні підстав подовжувати реєстрацію податкових накладних немає.

Водночас у коментарях на сторінці ДФС у мережі Facebook до повідомлення про штатну роботу "Електронного кабінету платників" деякі платники податків стверджують, що цей сервіс або недоступний, або працює з перебоями. Раніше користувачі також критикували його за малу пристосованість для потреб середнього та великого бізнесу.

Згідно з даними ДФС, через "Електронний кабінет платника" платники податків мають можливість створити і відправити податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платником окремих податків, зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних і єдиному реєстрі акцизних накладних, скористатися сервісами систем електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального.

Як раніше стверджував департамент кіберполіції Національної поліції України, оновлення популярного ПЗ податкової звітності "M.E.Doc" було одним з основних способів ураження новим вірусом Petya, жертвами якого 27 червня стали більше ніж тисяча українських компаній і банків.

"Звертаємо увагу, що ми не звинувачуємо компанію "M.E.doc", лише констатуємо: виявлено факти, які слід детально перевірити. Тому на період перевірки ми не рекомендуємо здійснювати відповідні оновлення", - повідомила кіберполіція на своїй сторінці в мережі Facebook вранці 28 червня.

У свою чергу розробник "M.E.Doc" спростував інформацію про те, що оновлення цієї програми стало причиною швидкого поширення вірусу, і повідомив, що сам став жертвою кібератаки. "Це стало причиною тимчасового блокування сервісів, зокрема сервера обміну первинними документами. Нині тривають активні роботи з відновлення працездатності всіх сервісів", - йдеться в його релізі.