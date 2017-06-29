Єврокомісія запропонувала нову добровільну систему загальноєвропейської накопичувальної пенсії

Європейська комісія представила в четвер проект створення нової категорії накопичувальної пенсії для розширення вибору європейських споживачів.

"Сьогодні ми пропонуємо закласти основи єдиного європейського ринку приватних пенсій. Ми пропонуємо нову добровільну систему накопичення грошей для своєї пенсії", - заявив у четвер на прес-конференції в Брюсселі заступник голови Єврокомісії з фінансової стабільності і фінансових послуг Валдіс Домбровскіс.

Він пояснив, що це пропозиція покликана доповнити наявні національні пенсійні режими в країнах ЄС.

"Європа протистоїть безпрецедентному демографічному виклику. У 2060 році на кожного пенсіонера буде припадати лише двоє працездатних людей, тоді як сьогодні - четверо", - додав єврокомісар.

Він зазначив, що нинішні системи соціального захисту в ЄС уже несуть величезне навантаження.

За його словами, проект, який висуває Єврокомісія, надасть операторам пенсій "прості та інноваційні інструменти, які дозволять їм пропонувати індивідуальний загальноєвропейський продукт накопичувальної пенсії, названий PEPP". Цей новий тип пенсії надасть вкладникам більший вибір і більш конкурентний фінансовий продукт, коли вони хочуть відкладати гроші собі на старість.

Єврокомісія оголосила, що PEPP матиме однакові базові характеристики в усьому Євросоюзі. Його зможуть пропонувати різні постачальники послуг - банки, страхові компанії, професійні пенсійні фонди, інвестиційні компанії та компанії з управління активами.

У пропозиції Єврокомісії рекомендовано, щоб держави-члени ЄС застосовували до нового виду пенсії загальний податковий підхід, який існує в країнах союзу щодо національних пенсійним продуктів, що дасть змогу швидше запустити PEPP. У Брюсселі також очікують, що PEPP нині підтримає план Єврокомісії щодо ринку капіталів, дозволяючи орієнтувати більше заощаджень на довгострокові інвестиції в ЄС.

На думку В.Домбровскіса, цей новий загальноєвропейський індивідуальний пенсійний продукт "є важливим етапом на шляху завершення будівництва союзу ринків капіталів".

"Він засвідчує величезний потенціал, тому що надасть вкладникам у всьому союзі всі переваги вибору, коли ті стануть відкладати гроші на пенсію. Він стимулює конкуренцію, дозволяючи більшій кількості операторів пропонувати цей продукт за межами їх національних ринків. Він буде працювати як знак якості, і я переконаний, що він також підтримає довгострокові інвестиції на ринках капіталів", - пояснив заступник голови Єврокомісії.

Вкладник матиме право змінювати свого постачальника послуги як у національному масштабі, так і в транскордонному за фіксованою ціною кожні п'ять років. Продукт PEPP можна буде переміщувати з країни в країну ЄС, щоби вкладник під час переїзду в іншу державу союзу міг продовжувати користуватися ним.