Для Міноборони України підготовлено 20 операторів інформаційної системи розмінування ІМСМА

Представники Збройних сил України та Державної спецслужби транспорту пройшли тренінг із набуття навичок операторів системи управління інформацією в протимінній діяльності ІМСМА.

Як повідомляє в четвер прес-служба Міноборони України, тренінг проводили на базі Центру розмінування ЗСУ в Кам'янці-Подільському в рамках проекту "Розбудова сектора протимінної діяльності в Україні" спеціалісти Управління екобезпеки та протимінної діяльності за підтримки координатора проектів ОБСЄ в Україні

"Під час тренінгу представники Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту отримали знання та уміння щодо використання програмного забезпечення та введення в систему ІМСМА даних щодо заходів розмінування та інших видів інформації, що наразі вводиться до системи. На сьогодні в рамках цього проекту підготовлено 20 операторів ІМСМА для Міністерства оборони України", - йдеться в інформації.

Система ІМСМА була розроблена Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування, який надає експертну підтримку проекту для забезпечення інформаційних потреб операцій з гуманітарного розмінуванню та поєднує в собі можливості бази даних і геоінформаційної системи, куди вноситься інформація про підозрілі та підтверджені ділянки забруднення мінами і боєприпасами, роботи з очищення території та інформування населення.