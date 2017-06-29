Українські банки поступово нівелюють наслідки кібератаки

Низка українських банків, що зазнали кібератаки, поступово повертається до звичайного режиму роботи, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у банках у четвер.

Згідно з повідомленням прес-служби Ощадбанку, глобальна вірусна атака, що вразила комп'ютерні системи сотень компаній у всьому світі, не мала критичного впливу на роботу основних систем банку. "Нині у банку тривають планомірні відновлювальні роботи, що покликані остаточно повернути повний функціонал банківських сервісів державного банку. Оперативний центр, що працює в цілодобовому режимі, розробив чіткий план відновлення функціонала сервісів банку. Безпеку і конфіденційність усіх банківських даних збережено, ситуація повністю контролюється і постійно покращується", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, станом на 10:00 четверга в Ощадбанку повноцінно функціонують 2,212 тис. із 2,7 тис. банкоматів, контакт-центр, карткові операції, веб- і мобайл-банкінг "Ощад 24/7", сервіс "Ощад PAY".

Водночас Ощадбанк продовжив запроваджений 27 червня обмежений режим роботи відділень у консультаційному режимі.

За інформацією прес-служби ОТП Банку, установі вдалося нейтралізувати вплив кібератаки і відновити роботу всіх банківських систем. "Нині нашим клієнтам доступний повний перелік банківських операцій. Із сьогоднішнього дня відділення банку працюють із клієнтами, обслуговуючи всі операції. Водночас можливі тимчасові ускладнення з оперативним проведенням деяких операцій через попередньо накопичену чергу", - сказав представник прес-служби.

За його словами, клієнтам також доступний широкий спектр можливостей онлайн-обслуговування за допомогою систем інтернет-банкінгу OTP Smart для фізичних осіб та OTP Online - для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Транзакції з використанням платіжних карток ОТП Банку в торговельній мережі та в Інтернеті не припинялися і продовжують проводитися в повному обсязі.

"Робота банкоматів мережі поступово відновлюється. Нині отримання готівки з карток доступне в банкоматах інших банків", - сказав представник прес-служби.

Як повідомив директор департаменту інформаційної політики, маркетингу і реклами Укргазбанку Володимир Пікалов, фахівцям банку вдалося відбити хакерську атаку на початковій стадії - основні операційні системи банку не пошкоджені. Тимчасові обмеження електронних сервісів (Клієнт-Банк) зумовлені виключно забезпеченням кібербезпеки баз даних банку. У міру тестування і у разі потреби запровадження додаткових заходів безпеки клієнтський сервіс найближчим часом буде відновлено в повному обсязі.

"Банкоматна і ПОС-термінальна мережа банку працюють у звичайному режимі. Обслуговування клієнтів здійснюється шляхом прийняття платіжних доручень на паперових носіях", - додав він.

За його словами, всі відділення банку 29 червня працюють в обмеженому режимі, який пов'язаний з необхідністю забезпечення кібербезпеки баз даних банку.

"Шкоди для клієнтів банку немає ніякої, більше того, щодо будь-яких прострочень за кредитами, що сталися внаслідок цієї форс-мажорної ситуації, банк скасував штрафні санкції та пеню", – сказав В.Пікалов.

Як повідомила прес-служба Укрсоцбанку, банк не мав проблем із процесингом, операції з платіжними картками, терміналами, банкоматами, онлайн- і мобільним банкінгом для фізичних осіб відбувалися в стандартному режимі.

"Деякі банкомати після вихідного дня потребували підкріплення готівкою. Над цим ми працюємо. Станом на 12:00 повністю відновив роботу сайт банку, контакт-центр, SMS-шлюзи, система Клієнт-Банк для юросіб. Також ми забезпечили безкоштовне внесення виручки для юросіб через відділення Альфа-Банку, що встояв перед вірусом. Штрафні санкції за прострочення платежу за кредитом внаслідок кібератаки скасовано. Відділення Укрсоцбанку сьогодні відкриваються у міру відновлення доступів співробітникам до всіх банківських програм, перелік відділень постійно оновлюється в соцмережах банку", - сказав він.

Представник прес-служби також повідомив, що збитки від кібератаки оцінювати рано. "Але ми відзначаємо насамперед репутаційну шкоду банківській системі в цілому, оскільки будь-яка подія - навіть успішно вирішена - не сприяє зміцненню довіри до фінустанов", - додав він.

Як повідомили в прес-службі банку "Південний", нині його банківські картки, POS-термінали і банкомати працюють у звичайному режимі. Інтернет-банкінг, із можливістю проведення розрахункових операцій для фізичних і юридичних осіб, доступний, працює коректно. Платежі в іноземній валюті також здійснюються в стандартному режимі.