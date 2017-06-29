Приватні виконавці вийдуть на ринок упродовж місяця - заступник міністра юстиції

Приватні виконавці можуть почати роботу і вийти на ринок протягом місяця, прогнозує заступник міністра юстиції Сергій Шкляр.

"Найближчим часом ми видамо їм свідоцтва, потім ми повинні переконатися в тому, що вони застрахували свою відповідальність, що в них є офіси, що вони відповідають вимогам, встановленим Мін'юстом. Після цього вносимо інформацію про них до реєстру приватних виконавців, і вони зможуть працювати. Це буде найближчим часом, я думаю, що пару тижнів або місяць", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

С.Шкляр зазначив, що наразі навчання завершили 630 приватних виконавців.

Наступний потік почне навчання восени.

При цьому С.Шкляр підкреслив, що Мін'юст очікував більшого попиту на цю спеціальність.

Крім того, заступник міністра прогнозує, що передбачена законодавством Асоціація приватних виконавців буде створена до кінця поточного року або на початку 2018 р.

"У законі передбачено створення асоціації приватних виконавців з обов'язковим членством, яка буде поступово переймати від Мін'юсту кваліфікаційні, дисциплінарні та низку інших функцій. Зволікати зі створенням асоціації ми не будемо. Почнемо в цьому році, можливо, в цьому році й закінчимо або на початку наступного року", - сказав він.

Також С.Шкляр висловив упевненість, що всі приватні виконавці вже можуть починати "рекламувати свої послуги" і будуть забезпечені роботою, оскільки зараз державна виконавча служба перевантажена роботою.

"Думаю, багато збирачів будуть зацікавлені звертатися безпосередньо до приватних виконавців, а насамперед, я думаю, це будуть банки й великі приватні компанії", - сказав він.

При цьому заступник міністра наголосив, що нині немає затримок з виплатою винагороди державним виконавцям.

"Винагорода виплачується своєчасно. Коли щойно розпочиналася реформа, вона трохи затримувалася через те, що були складності з реєстром. Зараз усе стабілізувалося, винагорода виплачується упродовж розумного терміну - тиждень-два", - сказав він.

Як повідомлялося, система винагородження державних виконавців була введена з жовтня минулого року. За його словами, зростання виконуваних рішень дозволило з того часу перевищити план надходжень виконавчого збору на 227 млн грн, зокрема, за п'ять місяців цього року зростання надходжень становило 93% порівняно з таким самим періодом минулого року.

Наразі успішно склали іспити 88 випускників курсів приватних виконавців.

Виконавчий збір - збір до держбюджету на всій території України за примусове виконання рішення органами ДВС в розмірі 10% суми, яка фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

Закон про держбюджет-2017 передбачає надходження в цьому році 400,3 млн грн виконавчого збору, які порівну розподіляються між загальним і спецфондами. За підсумками січня-квітня його було зібрано 263,89 млн грн, що в 2,4 р. більше від плану.

У вересні 2016 року уряд встановив порядок виплати й розміри винагороди держвиконавців, а також розміри основної винагороди приватним виконавцям. Так, у разі фактичного виконання (повного або часткового) виконавчого документа майнового характеру держвиконавець отримає 2% від стягнутої з боржника суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом. Керівник органу державної виконавчої служби та його заступники, яким безпосередньо підпорядкований державний виконавець, отримуватимуть винагороду в розмірі 0,5%.

При цьому розмір основного винагороди приватного виконавця встановлюється на рівні 10% від стягненої з боржника суми або вартості майна, переданого стягувачу за виконавчим документом.