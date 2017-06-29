Події

16:33 29.06.2017

До суду спрямовано обвинувальний акт щодо підозрюваного в розгоні "студентського Майдану" екс-"беркутівця"

Генпрокуратура України спрямувала в суд обвинувальний акт стосовно колишнього заступника командира взводу однієї з оперативних рот підрозділу міліції особливого призначення "Беркут", а нині - чинного комвзводу полку поліцейського спецназу ГУ Нацполіції Києва, обвинуваченого в причетності до перешкоджання проведенню зборів і мітингів у ніч із 29 на 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності в Києві.

"26.06.2017 обвинувальний акт щодо зазначеного правоохоронця (наразі командира взводу полку поліції особливого призначення №1 Головного управління Національної поліції України в місті Києві), за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41 , ст. 340, ч. 2 ст. 365 КК України спрямовано для розгляду до Шевченківського районного суду міста Києва", - повідомляє в четвер прес-служба Генпрокуратури.

В інформації зазначається, що під час досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для звинувачення колишнього заступника командира взводу однієї з оперативних рот підрозділу міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України у м. Києві в перевищенні влади і службових повноважень, які супроводжувалися насиллям і діями, що ображають особисту гідність постраждалого; умисному перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста і незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, мітингів, скоєних посадовою особою, на виконання явно злочинного наказу.

У Генпрокуратурі нагадали, що за цим епізодом протидії протестним акціям повідомлено про підозру всього 19 особам, зокрема колишньому президенту України, секретарю Ради національної безпеки і оборони та його заступнику, голові Київської міської державної адміністрації, начальнику ГУМВС України в місті Києві, його заступнику та іншим правоохоронним органам.

За результатами попереднього розслідування в суді з березня 2015 слухаються обвинувальні акти щодо: колишнього голови КМДА, двох заступників командирів полку МОП "Беркут", двох командирів і заступника командира різних рот ПМОП "Беркут", а з грудня 2016 року - щодо колишнього начальника управління громадської безпеки київської міліції. Дванадцятьох підозрюваних оголошено в розшук.

"Досудове розслідування щодо встановлення інших організаторів і виконавців злочинів, скоєних під час цих подій, триває", - додали в Генпрокуратурі України.

Як повідомлялося, в ніч на 30 листопада 2013 року в Києві відбувся розгін студентської мітингу. Під приводом забезпечення порядку на майдані Незалежності в центрі Києва для встановлення новорічної ялинки силовики оточили, а після - витіснили мітингуючих студентів від стели незалежності. При цьому і студентів-учасників мітингу, і представників ЗМІ, які висвітлювали акцію, били й затримували в жорстокій формі. Після розгону в лікарнях опинилися 35 осіб.

У зачистці брали участь бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" і солдати Внутрішніх військ, які застосували кийки та сльозогінний газ проти активістів. Побиття студентів, по суті, стало початком "Революції гідності".

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