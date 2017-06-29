Полторак обговорив із канадським колегою закупівлі оборонного обладнання в 2018 році

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив із міністром національної оборони Канади Харджитом Сінхом Саджжаном перспективи оборонної співпраці та можливості закупівлі оборонного обладнання у Канади наступного року.

Як повідомляється на офіційному сайті українського оборонного відомства, зустріч міністрів відбулася в четвер під час робочого візиту С.Полторака до Брюсселя, де міністр взяв участь у зустрічі міністрів країн-членів НАТО і провів серію двосторонніх зустрічей.

Міністр оборони України також поінформував канадського колегу про ситуацію на сході країни і запросив його відвідати Україну та урочистості з нагоди Дня Незалежності в серпні поточного року.