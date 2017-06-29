СЕТАМ розпочинає реалізацію майна Укрексімбанку

Державне підприємство (ДП) "Система електронних торгів заарештованим майном" (СЕТАМ) уклало з державним Укрексімбанком угоду про реалізацію його майна на електронних аукціонах.

"До тих банків, які вже з нами співпрацюють, долучився ще Укрексімбанк. Уже незабаром перші лоти цього банку з'являться в системі", - сказав генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов на прес-конференції в Києві в четвер.

За його словами, за час роботи СЕТАМ на її електронних аукціонах було реалізовано 18 тис. лотів на суму понад 2,8 млрд грн.

"Можемо сказати, що більшість лотів у нас нині продається з перших торгів, ефективність продажу вища за загальносвітовий рівень, оскільки збільшення ціни реалізації відбувається більш ніж на 10%", - додав В.Вишньов.

Він також нагадав, що СЕТАМ виграла тендер на реалізацію майна ПриватБанку і нині триває погодження деталей умов договору з ним. Після укладення з банком договору СЕТАМ очікує надходження від нього заявок на продаж об'єктів.

Як зазначив гендиректор СЕТАМ, у рамках впровадження технології Blockchain у роботу підприємства планується розробити модуль громадського аудиту торгів, який дасть змогу будь-якому охочому учаснику торгів перевірити прийняття його ставки системою. Такий модуль планується презентувати в липні 2017 року.

Коментуючи хакерську атаку, якої 27 червня зазнала низка ряд державних і приватних організацій в Україні, В.Вишньов сказав, що СЕТАМ не постраждала внаслідок кібератаки, проте вимушена була перенести призначені торги.

"Безпосередня робота СЕТАМ не постраждала, хоча ми і були вимушені перенести торги через частково неробочий стан банківської інфраструктури. Особи, які мали намір взяти участь у сьогоднішніх торгах, не могли сплатити гарантійний внесок. Саме тому торги були перенесені на наступний тиждень. Усі охочі, хто зареєструвався в торгах, зможуть взяти в них участь", - прокоментував ситуацію гендиректор СЕТАМ.