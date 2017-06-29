Події

16:45 29.06.2017

Кабмін зазнав повторної хакерської атаки

Кабінет Міністрів України зазнав повторної хакерської атаки, заявляє менеджер з інформації і інформаційних технологій в Раді підприємців при Кабміні Іван Бердецький.

"Хакерська атака номер два. Знову все вирубано", - написав І.Бердецький на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер, зазначивши своє місцезнаходження в Кабміні.

Як повідомлялося 27 червня комп'ютерні мережі Кабміну, Київської міськдержадміністрації, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їх операцій.

У четвер у Кабміні заявили, що хакерська атака на корпоративні мережі та мережі органів української влади зупинена, ситуація під повним контролем фахівців з кібербезпеки, які працюють над відновленням втрачених даних.

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