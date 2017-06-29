Дві людини загинули, ще дві дістали опіків від удару блискавки у Львові

У Львові дві людини загинули від удару блискавки, ще двох госпіталізували, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції у Львівській області.

"Близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення, що на Левандівському озері від удару блискавки загинули дві людини: 9-річна дівчинка і чоловік, особу якого встановлюють", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська в четвер.

Також, за даними поліції, сильні опіки отримали 7-річний хлопчик і його батько. Їх госпіталізували.