Події

17:01 29.06.2017

Дві людини загинули, ще дві дістали опіків від удару блискавки у Львові

У Львові дві людини загинули від удару блискавки, ще двох госпіталізували, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції у Львівській області.

"Близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення, що на Левандівському озері від удару блискавки загинули дві людини: 9-річна дівчинка і чоловік, особу якого встановлюють", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська в четвер.

Також, за даними поліції, сильні опіки отримали 7-річний хлопчик і його батько. Їх госпіталізували.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін зазнав повторної хакерської атаки

Єврокомісія запропонувала нову добровільну систему загальноєвропейської накопичувальної пенсії

Китайці готові інвестувати у будівництво ЗПС у житомирському аеропорту

Рух великовагового автотранспорту в Києві в денний час обмежується

У Києві 16 людей отруїлися суші в ресторані

ОСТАННЄ

Реальна зарплата в Україні в травні 2017 р. зросла на 20,4%

Світовий банк випустив перші у світі облігації та деривативи на випадок пандемії

Microsoft підвищить рівень володіння комп'ютером учителів 100 шкіл

НБУ пропонує посилити вимоги до інформаційної безпеки та кіберзахисту у банках України

Мінфін заявив про запуск комплексної реформи ДФС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА