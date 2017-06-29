В омбудсмена розповіли про порушення в Бердичівському виправному центрі

У Бердичівському виправному центрі №108 виявлено порушення вимог національного законодавства в частині поводження із в'язнями, повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини за підсумками моніторингового візиту працівників департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму секретаріату омбудсмена 22 червня.

"В окремих гуртожитках монітори відзначили неналежний санітарний стан. Камери дисциплінарного ізолятора не обладнано бачками з питною кип'яченою водою та припливно-витяжною вентиляцією. При цьому вказані камери розміщені в напівпідвальному приміщенні", - йдеться в повідомленні.

В омбудсмена зазначають, що дільниця карантину, діагностики та розподілу у виправному центрі фактично відсутня, а функцію цієї дільниці виконують окремі секції гуртожитку для засуджених. "Таким чином, функціональне призначення вказаної ділянки втрачається, оскільки всі засуджені, яких там тримають, можуть безперешкодно спілкуватися з іншими особами. Крім того, за словами засуджених, під час перебування у вказаній дільниці медичне обстеження вони не проходять. Відсутність посад медичних працівників унеможливлює організацію долікарської первинної медичної допомоги", - зазначають у прес-службі.

Під час відвідування виробничої зони моніторингова група встановила, що засуджені практично не використовують засоби захисту, зокрема окуляри, респіратори, каски тощо, оскільки, за словами опитаних в'язнів, ці засоби не видаються. Крім того, працевлаштовані на виробництві особи не знають розміру свого заробітку, а також не володіють інформацією про кошти, які з них утримуються. Строкові трудові договори із засудженими не укладають. За окремі види робіт із в'язнями розраховуються сигаретами та чаєм або взагалі не розраховуються.

Також у прес-службі омбудсмена зазначають, що електромережі в установі використовуються з порушенням правил пожежної безпеки.

Зазначено також, що огорожа установи обладнана облаштуванням "Єгоза", внаслідок чого її зовнішній вигляд не відрізнявся від звичайної виправної колонії, що "справедливо викликає обурення у засуджених".

"За результатами візиту встановлено, що адміністрація установи вживає заходів для приведення умов тримання осіб у відповідність до встановлених вимог. Водночас тут виявлено низку порушень вимог національного законодавства та недотримання міжнародних стандартів щодо поводження з в'язнями", - резюмується в повідомленні.