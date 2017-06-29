Мінфін заявив про запуск комплексної реформи ДФС

Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба (ДФС) за підтримки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана починають проект комплексного реформування ДФС, ідеться в повідомленні Мінфіну за підсумками установчої зустрічі 27 червня за участю міністра фінансів Олександра Данилюка та в.о. глави ДФС Мирослава Продана.

"У рамках проекту буде проведено оптимізацію процесів, посилено основні функції ДФС, підвищено ефективність адміністрування податків і покращено якість послуг. Головна мета - зменшити рівень корупції та перетворити ДФС на цільову сервісну службу", - зазначає Мінфін.

Відомство наголошує, що буде впроваджувати проект разом з ДФС за підтримки консультантів міжнародної консалтингової компанії, назва якої не вказується.

Мінфін уточнює, що в трирівневій структурі проекту на першому рівні - наглядова рада, до складу якої входять представники західних урядових структур, міжнародних організацій і фондів, а саме: Мінфін США, МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Мінфін Канади, Мінфін Німеччини, прикордонно-митна служба США, представники ЄС. "Наглядова рада координує проект, затверджує завдання та моніторить реалізацію проекту", - пояснило фінансове відомство.

Згідно з його релізом, на другому рівні - комітет управління, до якого входять міністр фінансів із держсекретарем, глава ДФС із заступником і менеджер проекту. "Цей комітет буде зустрічатися щотижня для обговорення процесу реалізації реформи. До сфери його компетенції входить визначення пріоритетів, постановка завдань і вирішення спірних питань", - зазначив Мінфін.

На третьому рівні - група впровадження реформи в складі представників Мінфіну, ДФС, МВФ, команди підтримки реформ при Мінфіні і ДФС, міжнародні консультанти. Ця група буде працювати над практичним впровадженням змін за різними напрямками, серед яких аудит, сервісна служба, дотримання законодавства, налагодження внутрішніх процесів в ДФС та інші.

Як наголошується в повідомленні, буде проведена діагностика з метою визначення пріоритетів проекту, які будуть затверджені комітетом управління, а потім група з упровадження реформи почне послідовне виконання цих пріоритетів під контролем наглядової ради.

Також передбачається поступове оновлення службового складу ДФС, зазначає Мінфін, не уточнюючи подробиць.