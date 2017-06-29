Microsoft підвищить рівень володіння комп'ютером учителів 100 шкіл

Компанія "Microsoft Україна" проведе навчання для поліпшення володіння комп'ютером учителів 100 шкіл, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Компанія "Microsoft Україна" погодилася провести навчання для поліпшення комп'ютерних компетенцій усіх учителів 100 шкіл, які будуть пілотно вивчати новий стандарт початкової школи в рамках реформи середньої освіти в Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти в четвер.

Як зазначається, зараз Міносвіти працює над трансформацією педагогічної освіти.

"Для нас важлива участь професійних та експертних спільнот у віднайденні адекватних форм оцінювання вчительських компетенцій. Дуже важливо, щоб у динамічному світі, де все швидко змінюється, учитель був в авангарді цих трансформацій і мав можливість навчати дітей того, що стане в пригоді їм у майбутньому житті", - цитує прес-служба Міносвіти слова міністра освіти і науки Лілії Гриневич.