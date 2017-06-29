Світовий банк випустив перші у світі облігації та деривативи на випадок пандемії

Світовий банк випустив перші у світі облігації та деривативи на випадок пандемії

Вашингтон. 29 червня. ІНТЕРФАКС – Світовий банк (СБ) розмістив перші у світі "пандемічні" облігації та деривативи для підтримки країн, що розвиваються, в разі спалаху інфекційних захворювань, ідеться у відеопрезентації та прес-релізі СБ.

Загалом СБ вдалося залучити $320 млн за рахунок розміщення двох випусків бондів терміном обігу 3 роки - на $225 млн і $95 млн. Ставка купона за першим - на 6,5% вище від 6-місячної ставки LIBOR у доларах США, за другим - на 11,1% вище. Крім того, СБ запропонував свопи на $105 млн для захисту найбідніших країн від пандемій.

Перші облігації покриють захворювання, спричинені коронавірусами і пандемічними штамами грипу, другі - філовірусні інфекції, наприклад Ебола, та інші види лихоманок.

Виручені кошти передані до створеного СБ в 2016 році спецфонду - Механізм фінансування надзвичайних заходів у разі пандемії (Pandemic Emergency Financing Facility, PEF).

За випусками передбачена виплата регулярних купонів, проте в разі пандемії інвестори втрачають частину доходу за облігаціями або основного боргу, ці кошти будуть передані постраждалим державам і благодійним організаціям, які їм допомагають.

Провідним андеррайтером розміщення стала швейцарська перестрахувальна компанія Swiss Re. В організації випусків також брали участь Munich Re і GC Securities.

Рішення про випуск облігацій стало результатом епідемії лихоманки Ебола, що спалахнула в 2013-2014 роках і забрала життя 11 тис. осіб у Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне та інших країнах Західної Африки. За оцінками СБ, кількість загиблих була б на 90% менше, якби країни отримали доступ до фінансування на ранніх стадіях поширення вірусу. На боротьбу з епідемією міжнародні організації витратили близько $7 млрд.

Згідно з минулорічними оцінками економістів СБ, збиток від помірно сильних і сильних пандемій може становити $570 млрд на рік, або близько 0,7% світового ВВП. Подія масштабів епідемії іспанського грипу в 1918 році може коштувати світу до 5% ВВП, або майже $4 трлн.