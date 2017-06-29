Реальна зарплата в Україні в травні 2017 р. зросла на 20,4%

Реальна заробітна плата в Україні в травні 2017 року порівняно з травнем 2016 року збільшилася на 20,4%, порівняно з квітнем 2017 року - збільшилася на 1,4%, повідомила Державна служба статистики в четвер.

Як зазначає Держстат, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у травні 2017 р. порівняно з квітнем 2017 р. збільшилася на 2,7%, у річному вимірі зросла на 37,2%, сягнувши 6840 грн, тоді як у квітні - 6659 грн, березні - 6752 грн, лютому - 6209 грн.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у травні поточного року порівняно з травнем 2016 року спостерігалося в Черкаській (на 51,4%), Закарпатській (на 48,6%), Тернопільській (на 47,4%), Кіровоградській і Херсонській (на 46,5%), Вінницькій (на 45,8%), Полтавській (на 45,6%), Хмельницькій (на 45,1%), Житомирській (на 44,3%), Чернівецькій (на 43,7%), Волинській (на 43,4%), Івано-Франківській (на 43,3%), Чернігівській (на 40,9%), Львівській (на 39,6%), Київській (на 38,7%), Рівненській (на 38,5%), Харківській (на 38,3%), Одеській (на 37,7%), Миколаївській (на 37,4%) областях і Києві (на 30,7%).

У Донецькій і Луганській областях (без урахування частини зони проведення АТО) зростання заробітної плати становило 29,5% і 23,3% відповідно.

Найвищий рівень зарплат у травні зафіксовано в Києві - 10558 грн, найнижчий - у Чернівецькій області - 5284 грн.

У травні 2017 року порівняно з аналогічним місяцем 2016 року заробітна плата зросла у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (на 60,8%), держуправлінні та оборони, обов'язковому соцстрахуванні, в сільському, лісовому та рибному господарствах (на 54,8%), освіті (на 52,7%), охороні (на 44%) здоров'я, у сфері тимчасового розміщення та організації харчування (на 42,9%); у сфері адміністративного та додаткового обслуговування (на 40,1%); на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (на 34,6%); у сфері професійної, наукової і технічної діяльності (на 34%), будівництві (на 33,7%); промисловості (на 29,2%); операцій із нерухомим майном (на 26,4%), інформації та телекомунікацій (на 26,3%); у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (на 25,8%), фінансової та страхової діяльності (на 23,4%).