Суд залишив під арештом екс-податківця часів Клименка

Апеляційний суд м. Києва відхилив скаргу захисту та залишив без змін рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжного заходу колишньому керівнику головного управління Міністерства доходів і зборів у Луганській області.

"Згідно з постановою першої судової інстанції підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави в 100 млн грн. Підозрюваний вказані кошти не сплатив та вирішив оскаржити запобіжний захід. Його захист наполягав на пом'якшенні запобіжного заходу до домашнього арешту або зменшенні розміру застави. Однак суд відхилив аргументи адвокатів та залишив запобіжний захід без змін", - повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України в четвер.

За даними попереднього розслідування, в період із липня 2011 року по лютий 2014 року, працюючи на керівній посаді та беручи участь у злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, підозрюваний завдав державі збитків на загальну суму понад 6 млрд 746 млн грн.

"Нині у власності колишнього податківця та його родини перебуває майно загальною вартістю майже 60 млн грн. Водночас сукупний дохід сім'ї починаючи з 1998 року становив лише 2,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У рамках досудового розслідування на чотири об'єкти нерухомості та вісім автомобілів також накладено арешт. Середня ринкова вартість цього майна становить приблизно 17,7 млн грн.

Під час обшуків, зокрема за місцем проживання підозрюваного, виявлено та вилучено валізу з $3,8 млн, автопарк елітних автомобілів та інші цінності.

Колишніх податківців підозрюють у тому, що, виконуючи вказівки В.Януковича та екс-міністра О.Клименка, організували та забезпечили незаконну діяльність так званих податкових майданчиків або програмних підприємств, які протягом 2011-2014 років стали інструментами незаконного та контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами реального сектора економіки на користь керівника і членів злочинної організації, тобто в скоєнні кримінальних злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).

У Генпрокуратурі не називають імені заарештованого екс-податківця. Проте відомо, що 24 травня 2017 року під час спецоперації, яку повели правоохоронці в 15 областях України, було затримано 23 колишніх податківців, причетних до організації функціонування "податкових майданчиків", пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів О.Клименком. Серед затриманих був і екс-керівник податкової адміністрації Луганської області Олександр Антіпов, у якого, за словами Головного військового прокурора Анатолія Матіоса, під час обшуку правоохоронці виявили $3,8 млн "просто в сумці при собі".

Печерський районний суд м. Києва звільнив з-під варти А.Антіпова, зобов'язавши його протягом п’яти днів внести заставу в 15 млн грн. Проте він не вніс вчасно заставу, і прокуратура подала до Печерського райсуду Києва клопотання про зміну на більш сувороий (арешт) запобіжний захід для нього.

Крім того, 30 травня слідчий військової прокуратури оголосив А.Антіпову нову підозру за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

2 червня А.Антіпова знову взяли під варту з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн.

А.Антіпов очолював Луганську обласну податкову адміністрацію (раніше службу, інспекцію) у 1990-2005, 2010-2014 рр. У 2006-2010 рр. він очолював Луганську обласну державну адміністрацію.