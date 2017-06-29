Київ сподівається на продовження ЄС індивідуальних санкцій проти осіб, причетних до порушення суверенітету України

У Міністерстві закордонних справ України розраховують на незмінність підходів Європейського Союзу в питанні санкційної політики проти Російської Федерації до повного виконання Мінських домовленостей.

"Ми вдячні за рішення ЄС продовжити на наступні шість місяців, до 31 січня 2018 року, економічні та секторальні санкції проти РФ у зв'язку з відсутністю прогресу в імплементації Москвою Мінських домовленостей", - йдеться в коментарі МЗС України, який у четвер оприлюднила прес-служба відомства.

Зазначено, що Київ високо цінує єдність і солідарність ЄС з Україною у протистоянні російській агресії та дипломатичні зусилля, які докладає міжнародна спільнота для відновлення територіальної цілісності України.

"Розраховуємо на незмінність підходів ЄС у питанні санкційної політики, зокрема, що стосується прив'язки дії обмежувальних заходів до припинення агресії та повного виконання Мінських домовленостей як ефективного інструменту для спонукання РФ виконувати свої зобов'язання", - зазначено в коментарі.

"Сподіваємося, що у вересні 2017 року будуть продовжені також індивідуальні санкції проти осіб у зв'язку з діями, які підривають територіальну цілісність та суверенітет України", - заявили в МЗС.