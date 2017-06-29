Події

18:39 29.06.2017

У міськраді Херсона відбуваються обшуки

Правоохоронці провели черговий обшук у службовому приміщенні одного з керівників апарату Херсонської міської ради в четвер, під час якого виявлено та вилучено понад $90 тис., близько EUR10 тис. і 364 тис. грн.

"Слідчі встановлюють джерела отримання посадовцем місцевого самоврядування вилучених коштів, враховуючи розмір його офіційних доходів та відомостей про майно, зазначених у декларації. Вирішується питання про накладення арешту на вказані грошові активи", - повідомляє начальник прес-служби Управління СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

За її словами, обшук відбувся у рамках розслідування злочинів за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В.Шакула зазначила, що йдеться про вчинення посадовими особами Херсонської міської ради злочинів у сфері службової діяльності - розкраданні бюджетних коштів на суму понад 5 млн грн, які передбачалися на будівництво та реконструкцію об'єктів освітньої та культурної сфери міста.

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