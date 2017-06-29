Голова Ощадбанку просить у клієнтів часу і віри для подолання кібератаки

Голова правління державного Ощадбанку, другого за величиною банку України, Андрій Пишний заявляє про успішне відбиття "найбільш масштабної та найбільш руйнівної кібератаки в історії країни", але просить у клієнтів часу для відновлення повної працездатності банку.

"Єдине, що нам сьогодні потрібне - це час. І ваша віра у свій банк та нашу команду... Вже сьогодні ви відчуєте, як крок за кроком, відновлюватиметься повноцінна робота і як найбільший державний банк розправляє плечі та починає знову дихати на повні груди", - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

А.Пишний вважає безпрецедентним виклик, з яким зіткнувся Ощадбанк. Він нагадав, що у вівторок унаслідок ураження вірусом Petya фінустанова вимушена була ввести в дію протоколи безпеки та захисту інформації, обмежити доступ до функціонала низки сервісів, перевести роботу мережі відділень у консультаційний режим і вибачитися перед клієнтами за незручності.

"Ми вистояли і захистили клієнтські дані та засоби, усі основні системи", - наголосив голова правління.

Він зазначив, що банку вдалося весь цей час підтримувати функціональність карткового бізнесу і розрахунки в торговельній мережі партнерів Ощадбанку, відновивши вже у вівторок увечері прийом безконтактних платежів у київському метро.

А.Пишний додав, що через дві доби відновлено роботу 3/4 банкоматів.

"Ми знаємо, що робити, і робимо. Ми не схибимо. І ви, будь ласка, не зрадьте нас", - звернувся голова правління держбанку до клієнтів через Facebook.

Паралельно на корпоративній сторінці Ощадбанку в четвер з’являлися пости про боротьбу з наслідками ураження вірусом. "Друзі, ми тримаємо руку на пульсі, а Petyu за горло. Вчора закінчили перевірку своїх систем та підтверджуємо, що вірус не пробрався до серця Ощадбанку і не набешкетував", - такий пост було розміщено вранці в четвер.

"Наша кібератака на Petya триває. ...зберігайте спокій та слідкуйте за новинами на нашій сторінці. І переходите на cashless", - повідомив банк у другій половині дня.

Водночас клієнти банку на його сторінці висловлюють невдоволення занадто тривалим, на їхню думку, перебоєм у роботі банку. Серед основних претензій - припинення роботи системи "Клієнт-Банк", затримка в перерахуванні зарплат, неможливість здійснення та одержання переказів, відсутність усієї інформації в системі Ощад24, робота відділень лише в консультаційному режимі.

Представники банку, які активно коментують зауваження клієнтів, зазначають, що зарахування коштів здійснюватимуться в терміни згідно з нормативами НБУ - до трьох днів, але наразі не можуть назвати дату відновлення роботи системи "Клієнт-Банк".

Як повідомлялося, серед жертв кібератаки 27 червня опинилися щонайменше три банки з першої "десятки" за розмірами активів: державний Ощадбанк та Укргазбанк (4-те місце за розміром активів на 1 квітня цього року), а також Укрсоцбанк (10-те місце). Постраждали також ОТП Банк (12-те місце) і банк "Південний" (14-те місце).