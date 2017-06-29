Бойовики 11 разів обстріляли позиції сил АТО в четвер

Незаконні збройні формування 11 разів обстріляли позиції сил АТО на сході України в четвер станом на 18:00, загиблих і постраждалих унаслідок обстрілів немає, повідомляє прес-центр штабу АТО у своєму зведенні.

"З початку доби бойовики 11 разів обстрілювали позиції ЗС України... Попри ворожі обстріли, втрат серед бійців сил АТО сьогодні не було", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в соцмережі Facebook у четвер.

При цьому в штабі зазначають, що оперативна обстановка в районі проведення АТО ускладнюється, і пов'язано це з тим, що бойовики не лише продовжують порушувати домовленості про перемир'я, але дедалі частіше застосовують заборонене Мінськими угодами важке озброєння.

"Найнапруженіша ситуація на донецькому напрямку. Натомість на Луганщині після інтенсивних ворожих обстрілів, що відбулись напередодні, встановилось відносне затишшя", - йдеться у зведенні.

На приморському (маріупольському) напрямку всі обстріли відбулися вночі. "Зокрема, з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по наших опорних пунктах поблизу Талаківки і Гнутового. Неподалік Павлополя противник застосовував великокаліберні кулемети. А наші укріплення в районі Водяного потрапили під ворожий обстріл з озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку бойовики зосередили вогневу активність у південному передмісті Авдіївки і трохи на південний схід – у районі селища Кам'янка. "Загарбники кілька разів відкривали по позиціях українських захисників щільний вогонь із мінометів різних калібрів, танків, а також різноманітного піхотного озброєння. Ворожі обстріли з цих засобів вогневого ураження фактично не припинялись протягом усього дня", - поінформували в штабі АТО.