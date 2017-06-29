Події

19:20 29.06.2017

Захворюваність на ботулізм в Україні така сама, як в минулі роки

Кількість випадків захворювання на ботулізм в Україні не перевищує середньостатистичних показників за останні роки, але ситуація ускладнюється відсутністю сироватки проти ботулізму, заявляє директор департаменту безпечності харчових продуктів і ветеринарії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) Борис Кобаль.

"На сьогодні ми проводимо розслідування 43 випадків (захворювання на ботулізм - ІФ)", - повідомив Б.Кобаль, зазначивши, що з цієї кількості 31 випадок пов'язаний із вживанням споживачами рибної продукції, з них шість завершилися летально.

Як повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ Держпродспоживслужби в четвер, крім того, нині фіксуються випадки захворювання через вживання риби промислового виробництва, чого раніше майже не було.

За словами Б.Кобаля, у 2014 році зафіксовано 170 випадків захворювання на ботулізм, із них 17 летальних, а в 2015 - 178, із них летальних - 7.

Як повідомлялося, останнім часом в Україні реєструють випадки захворювання на ботулізм, пов'язані, зокрема, із вживанням в'яленої риби.

Нині в Україні не зареєстрований жоден із видів сироватки від ботулізму.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 11 разів обстріляли позиції сил АТО в четвер

У міськраді Херсона відбуваються обшуки

Луценко вніс подання на арешт Добкіна

Суд залишив під арештом екс-податківця часів Клименка

Повторної кібератаки на урядовий портал немає

ОСТАННЄ

Голова Ощадбанку просить у клієнтів часу і віри для подолання кібератаки

Київ сподівається на продовження ЄС індивідуальних санкцій проти осіб, причетних до порушення суверенітету України

Реальна зарплата в Україні в травні 2017 р. зросла на 20,4%

Світовий банк випустив перші у світі облігації та деривативи на випадок пандемії

Microsoft підвищить рівень володіння комп'ютером учителів 100 шкіл

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать туфли мужские на price.ua
РЕКЛАМА