Захворюваність на ботулізм в Україні така сама, як в минулі роки

Кількість випадків захворювання на ботулізм в Україні не перевищує середньостатистичних показників за останні роки, але ситуація ускладнюється відсутністю сироватки проти ботулізму, заявляє директор департаменту безпечності харчових продуктів і ветеринарії Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужби) Борис Кобаль.

"На сьогодні ми проводимо розслідування 43 випадків (захворювання на ботулізм - ІФ)", - повідомив Б.Кобаль, зазначивши, що з цієї кількості 31 випадок пов'язаний із вживанням споживачами рибної продукції, з них шість завершилися летально.

Як повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ Держпродспоживслужби в четвер, крім того, нині фіксуються випадки захворювання через вживання риби промислового виробництва, чого раніше майже не було.

За словами Б.Кобаля, у 2014 році зафіксовано 170 випадків захворювання на ботулізм, із них 17 летальних, а в 2015 - 178, із них летальних - 7.

Як повідомлялося, останнім часом в Україні реєструють випадки захворювання на ботулізм, пов'язані, зокрема, із вживанням в'яленої риби.

Нині в Україні не зареєстрований жоден із видів сироватки від ботулізму.