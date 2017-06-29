Кількість осіб, які отруїлися суші в київському ресторані, збільшилася до 24, із них 20 госпіталізовано

Кількість постраждалих від гострої кишкової інфекції через вживання суші в ресторані "Суші Ленд" у м. Києві збільшилися до 24 осіб, повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів у м. Києві.

"За інформацією Державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України", в м. Києві за період із 27.06 по 28.06.2017 було зареєстровано 13 випадків захворювання громадян на гостру кишкову інфекцію після вживання їжі в закладі громадського харчування ТОВ "Суші Ленд" за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 2а", - йдеться в повідомленні на сайті Держпродспоживслужби в м. Києві в четвер.

Фахівці Держпродспоживслужби в середу, 28 червня, здійснили позапланові обстеження "Суші Ленд", в результаті яких виявлено численні порушення вимог чинного законодавства.

Для проведення санітарно-мікробіологічного дослідження було відібрано 21 пробу харчових продуктів, зокрема сировини.

"Станом на 29.06.2017 захворіло 24 особи, з них 20 осіб госпіталізовано (12 осіб до інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №4, 5 осіб - до інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9, 3 особи - до інфекційного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, одну дитину до інфекційного відділення Київської міської дитячої клінічної лікарні №2 - виписано під розписку батьків), двоє дорослих осіб від госпіталізації відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Епідеміологічна ситуація перебуває на контролі Держпродспоживслужби в м. Києві. Епідеміологічне розслідування випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію триває. Громадянам, які вживали продукти харчування з ресторану "Суші Ленд", у разі появи ознак захворювання рекомендується звертатися до лікувально-профілактичних закладів.

Раніше цього дня Держпродспоживслужба повідомила, що в Києві зареєстровано 16 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, можливо, пов'язаних із вживанням харчових продуктів у закладі громадського харчування "Суші Ленд Євразія" на вул. Дмитрівській, 2а.