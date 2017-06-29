НАБУ і САП не розслідували отримання Манафортом грошей від Партії регіонів, оскільки він не є українським держслужбовцем

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) не проводили офіційного розслідування причетності американського політтехнолога Пола Манафорта щодо одержання коштів від Партії регіонів, оскільки він не є українським державним службовцем.

"У матеріалах, переданих Національному антикорупційному бюро України колишнім першим заступником глави Служби безпеки України Віктором Трепаком у травні минулого року, ім'я Пола Манафорта згадується у 22 записах за період із 20 листопада 2007 року по 5 жовтня 2012 року. Загальна сума витрат, вказаних у цих записах, становить $12,7 млн", - йдеться у спільній заяві НАБУ і САП, поширеній прес-службами відомств у четвер.

Водночас зазначено, що наявність прізвища П.Манафорта у списках так званої чорної бухгалтерії не означає, що він дійсно одержав ці кошти, адже в графі одержувачів стоять підписи інших осіб.

"НАБУ і САП не проводили офіційного розслідування причетності Пола Манафорта до одержання коштів від Партії регіонів. Він не був і не є українським державним службовцем, і тому не може вчиняти корупційні діяння згідно з українським законодавством. Оцінку діям цієї особи мають давати компетентні органи інших держав, чия юрисдикція поширюється на розслідування можливих фактів таких правопорушень", - йдеться в заяві.

Детективи НАБУ і прокурори САП розпочали досудове розслідування так званої чорної бухгалтерії Партії регіонів на підставі документів, переданих В.Трепаком, 30 травня 2016 року.

У рамках розслідування цього провадження 13 грудня 2016 голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, чиє прізвище і підпис фігурували в переданих документах, було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у розмірі $161 тис. 698, що в еквіваленті за курсом НБУ на момент скоєння злочинів становило 1 млн 294 тис. 438 грн (ч. 3 і ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, 27 червня 2017 року керівник САП Назар Холодницький повідомив, що підпису екс-голови передвиборного штабу президента США Дональда Трампа, політтехнолога П.Манафорта не було на жодній зі сторінок так званої амбарної книги Партії регіонів. Таким чином САП і НАБУ не знайшли доказів отримання П.Манафортом грошей від Партії регіонів.

Водночас у матеріалі, опублікованому газетою Washington Post 28 червня, зазначено, що П.Манафорт у 2012-2013 роках підтвердив отримання $17 млн від Партії регіонів. Факт отримання П.Манафортом грошей за роботу для Партії регіонів випливає з документів, які американець подав до мін’юсту США у рамках закону про реєстрацію іноземних агентів.