Трамп оголосив про запуск "золотої ери" в енергетичній галузі США

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск енергетичної програми, яку він назвав стартом "золотої ери", в результаті якої американські енергоносії підкорять весь світ

Виступаючи на зустрічі, організованій Міністерством енергетики США, глава Білого дому заявив про початок реалізації нової енергетичної політики США, повідомляє агентство Reuters. "Ми будемо експортувати американські енергоносії по всьому світу", - пообіцяв Трамп.

За словами президента, йдеться про початок "золотої ери" американського домінування. Серед прикладів нового підходу Трамп назвав плани збільшити поставки американського скрапленого газу на азіатські ринки, а також продаж вугілля на Україну.

Глава Білого дому також заявив, що його адміністрація розглядає ідею поновлення програми розвитку атомної енергетики, яка повинна скласти конкуренцію природному газу і поновлюваних джерел енергії.

Ще один пункт програми - розробка нових родовищ нафти і газу на американському шельфі. Роботи були заморожені при адміністрації Барака Обами.

Указ про розширення видобутку на шельфі Трамп підписав ще в кінці квітня. Він пояснив це в тому числі створенням тисяч нових робочих місць для громадян США.

Як раніше повідомляли опитані РБК аналітики, програма видобутку на шельфі носить довгостроковий характер і не повинна мати істотного впливу на нафтові ціни найближчим часом. Пояснюється це тим, що для початку потрібно провести додаткову розвідку. Крім цього, продовжує зростати видобуток в Мексиканській затоці, де американські компанії орендували родовища.