Події

07:10 30.06.2017

У Лондоні затримали дівчину за підозрою в підготовці теракту

Поліція Лондона заарештувала в аеропорту Хітроу 21-річну дівчину, яка підозрюється в підготовці терористичних актів. Про це повідомила місцева поліція.

За даними правоохоронців, дівчина прибула в Лондон зі Стамбула. Вона була доставлена ​​в одне з відділень поліції на півдні міста. Поліцейські відзначили, що затримання дівчини пов'язане з подіями Сирії.

На початку червня терористи здійснили атаку в центрі Лондона. Фургон екстремістів наїхав на перехожих на Лондонському мосту і поїхав до ринку Боро. Після цього з автомобіля вийшли троє озброєних ножами чоловіків і почали атакувати випадкових перехожих. Поранення при цьому отримав один із співробітників поліції. Прибулі на місце співробітники правоохоронних органів застрелили нападників.

Після теракту прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей закликала посилити антитерористичне законодавство у Великобританії. Вона підкреслювала, що ситуація в сфері боротьби з тероризмом "не може залишатися незмінною".

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