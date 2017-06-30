Події

07:14 30.06.2017

США ввели санкції проти китайської компанії та двох громадян Китаю

Сполучені Штати внесли до списку санкцій щодо Північної Кореї двох громадян Китаю і одну китайську компанію, повідомив Мінфін США.

Як наголошується в поширеному в четвер повідомленні відомства, під санкціями опинилися громадяни Сунь Вей і Лі Хунжі. Також в списку санкцій компанія - морський перевізник Dalian Global Unity Shipping Co.

Тим часом, на брифінгу в Білому домі в четвер глава Мінфіну США Стівен Мнучін роз'яснив, що тепер зазначеним особам і компанії буде перекритий доступ до американської фінансової системи. "Ми зробили ці кроки, щоб показати, що ми налаштовані серйозно", - сказав глава відомства.

Відповідаючи на питання про те, чи є ці кроки "сигналом" Китаю, С.Мнучін сказав: "Це не послання Китаю, ми працюємо з ними".

За словами глави Мінфіну, США будуть вводити санкції щодо осіб і компаній, які співпрацюють з КНДР, "якби вони були з Китаю або звідкись ще".

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