Один український військовий загинув, четверо отримали поранення в результаті 22 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу на Донбасі

Бойовики за минулу добу 22 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук в п'ятницю вранці.

"В результаті щільних обстрілів один український вояк загинув. Четверо бійців сил АТО отримали поранення. Ще двоє військовослужбовців в ході бойових дій отримали бойові травми", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Надзвичайно складною ситуація була на ділянці лінії зіткнення "Авдіївка - Кам'янка", де бойовики активно обстрілювали позиції сил АТО не тільки з піхотного озброєння, а й щільно накривали їх з мінометів, 122-мм артилерійських систем і танків. Деякі ворожі обстріли тривали по кілька годин і характеризувалися надзвичайно високою інтенсивністю.

На цьому ж напрямку пізно ввечері під обстріл противника потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Там бойовики використовували 120-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети і стрілецьку зброю.

На приморському напрямку під вогнем противника виявилися оборонні укріплення ЗСУ в районі Водяного, Гнутового, Талаківки і Павлополя. Там бойовики не застосовували озброєння калібром понад 100 мм і відкривали по українським воїнам вогонь в основному з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку противник пізно ввечері випустив по кілька мін з мінометів калібру 82 мм по позиціях сил АТО в районі Щастя і Попасної. Крім того, поблизу Попасної ворог бив з зенітної установки і стрілецької зброї.

"Під час окремих бойових епізодів, щоб придушити вогневі засоби противника і зберегти свої життя і здоров'я, українські військовослужбовці були вчора змушені кілька разів відкривати вогонь на ураження. При цьому, наші підрозділи використовували виключно озброєння, яке не суперечить вимогам Мінських угод", - відзначають в штабі.