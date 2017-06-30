Вибух на електростанції у Флориді

На електростанції в американському штаті Флорида стався вибух, передає Associated Press.

За даними агентства, інцидент стався на станції в Аполло-Біч в окрузі Хіллсборо. Місцеві чиновники розповіли агентству, що в результаті інциденту дві людини загинули, ще чотири отримали поранення.

"Вони (постраждалі і загиблі) всі підрядники, займалися регулярними роботами з обслуговування, а потім щось сталося", - розповів прес-секретар шерифа округу Хіллсборо Ларрі Маккіннон. Він також зазначив, що влада штату виключає можливість теракту.

За даними компанії, що управляє TECO, інцидент стався в блоці спалювання вугілля біля шлакоприймача.