Події

07:45 30.06.2017

Вибух на електростанції у Флориді

На електростанції в американському штаті Флорида стався вибух, передає Associated Press.

За даними агентства, інцидент стався на станції в Аполло-Біч в окрузі Хіллсборо. Місцеві чиновники розповіли агентству, що в результаті інциденту дві людини загинули, ще чотири отримали поранення.

"Вони (постраждалі і загиблі) всі підрядники, займалися регулярними роботами з обслуговування, а потім щось сталося", - розповів прес-секретар шерифа округу Хіллсборо Ларрі Маккіннон. Він також зазначив, що влада штату виключає можливість теракту.

За даними компанії, що управляє TECO, інцидент стався в блоці спалювання вугілля біля шлакоприймача.

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