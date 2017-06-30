Посол КНР засудив угоду між США і Тайванем

Рішення про продаж Сполученими Штатами озброєння тайваньському режиму може негативно вплинути на обстановку взаємної довіри між Китаєм і США, вважає посол КНР в США Цуй Тянькай.

"Всі ці дії, санкції проти китайських компаній, і особливо продаж озброєння Тайваню, безумовно, підірвуть взаємну довіру між двома сторонами і йдуть врозріз з духом саміту в Мар-а-Лаго", - сказав дипломат журналістам у Вашингтоні на одному з прийомів.

У резиденції президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в квітні 2017 року проходила його зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном.

У четвер держдепартамент оголосив про прийняте рішення поставити Тайваню радари раннього виявлення, високошвидкісні ракети, призначені для боротьби з РЛС, торпеди і компоненти ракет на загальну суму $ 1,42 млрд. Мінфін повідомив про введення санкцій проти китайських компаній за звинуваченням у зв'язках з КНДР.

Різку критику і серію протестів в Пекіні викликало також прийняття профільним комітетом американського сенату законопроекту, який дозволяє візити кораблів ВМС США в тайванські порти. Заходи американських військових кораблів на Тайвань були припинені в 1979 році після визнання Сполученими Штатами материкового Китаю в якості єдиного законного представника китайського народу.