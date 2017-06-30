Білий дім підрахував витрачений ЗМІ на дискредитацію Трампа ефірний час

Про президента США і його зв'язки з Росією в вечірніх новинах за травень-червень говорили 353 хвилини, про податкову реформу - одну.

Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс звинуватила американські телеканали в тому, що вони витрачають основний ефірний час для нападок на президента США Дональда Трампа, а не на висвітлення актуальних проблем країни.

"Всі наші основні мережі, якщо подивитися на зміст їхніх програм в травні і червні, в випусках вечірніх новин одну хвилину приділяли податковій реформі, три хвилини - питанням інфраструктури, п'ять хвилин - економіці і робочим місцям, 17 хвилин - проблемам охорони здоров'я та 353 хвилини - 353 хвилини (!) - атакам на президента і хибним повідомленням про Росію", - заявила вона на брифінгу у відомстві.

С.Садерс зазначила, що "ЗМІ фокусують увагу на пріоритетах, а не на тому, що важливо для всієї Америки". На її думку, слід звертати увагу на такі питання, як зниження рівня безробіття, зростання економіки, успіхи в боротьбі проти терористичної організації ІГ.

"А ви, хлопці, постійно ігноруєте ці речі", - сказала представник адміністрації