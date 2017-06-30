У чорнобильській зоні триває гасіння пожежі

Станом на 7 годину ранку п'ятниці триває гасіння пожежі в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення на території Луб'янського лісництва.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, площа пожежі складає близько 25 га.

До гасіння пожежі залучено 125 чол. особового складу та 36 од. техніки, з них від ДСНС 63 чол. особового складу та 16 од. техніки, в тому числі вертоліт МІ-8 і 2 літаки АН-32П.

Як повідомлялося 29 червня о 12:35 сталося загорання порубкових залишків деревини та лісової підстилки в Зоні відчуження, попередньо при проведенні технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці.