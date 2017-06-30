Події

08:27 30.06.2017

Більше 800 населених пунктів в 10 областях залишилися без світла через негоду

У період з 29 на 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 881 населеного пункту в 10 областях.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, у Волинській області знеструмлено 236 населених пунктів, у Хмельницькій - 262, Львівській - 135, Чернівецькій - 76, Тернопільській - 69, Вінницькій - 37, Житомирській - 28, Рівненській - 22, Київській - 15, Луганській - 1.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Крім цього на території Волинської, Закарпатської, Львівської, Рівненської та Чернівецької областей в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру, розряд блискавки) загинули 4 людини та постраждало 2 людини, повалено 216 дерев, пошкоджено 75 покрівель житлових будинків і 50 об'єктів соціально побутової сфери.

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