В Одеській області поліцейські затримали керівника лісгоспу та посадових осіб Держаудитслужби на хабарі

Правоохоронці на хабарі затримали директора лісгоспу і трьох вимагачів - посадових осіб Південного офісу Госаудитслужби, які вимагали 30 тис. грн за позитивний акт перевірки діяльності лісового господарства.

Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, з метою передачі неправомірної винагороди перевіряючим інспекторам керівник лісгоспу зібрав гроші зі своїх підлеглих.

27 червня, під час передачі хабара, оперативники Управління захисту економіки в Одеській області Нацполіціі і слідчі прокуратури Одеської області затримали "дует" аудиторів і керівника лісового господарства.

Інспекторам загрожує покарання, передбачене ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а директору лісгоспу - ч. 1 ст. 369 і ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Всі фігуранти справи затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.