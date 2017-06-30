Вода в карпатських річках підніметься в п'ятницю, є загроза сходження селів

У зв'язку з очікуваними опадами в п'ятницю, 30 червня, в річках Закарпаття можливий підйом рівнів води на 0,2-0,8 м (на малих потоках - 0,3-1,0 м) над поточними рівнями, без негативних наслідків, повідомляє Укргідрометцентр.

"При сильних зливах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в гірських районах існує загроза формування селевих потоків", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті ДСНС.