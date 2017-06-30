Кількість осіб, які отруїлися суші в київському ресторані, збільшилася до 25

По медичну допомогу після отруєння в одному зі столичних ресторанів звернулися 25 осіб, зокрема дитина, повідомив заступник начальника Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Олександр Овчаренко.

"Наразі по допомогу звернулися 25 людей, із них одна дитина. Чотири особи, зокрема дитина, від госпіталізації відмовилися, і на лікуванні перебуває 21 людина. Відібрано зразки проб, обстежено 20 осіб персоналу, який надавав послуги харчування, і всі матеріали направлено в лабораторію. За добу-дві розумітимемо, що спричинило це захворювання", - сказав О.Овчаренко в ефірі телеканалу "112.Україна" в п'ятницю.

За його словами, всі матеріали передано до Національної поліції, де вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Як повідомлялося, за даними Держпродспоживслужби, з 27 по 28 червня 2017 було зареєстровано 13 випадків захворювання громадян на гостру кишкову інфекцію після вживання їжі в закладі громадського харчування ТОВ "Суші Ленд" за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 2а. У четвер Держпродспоживслужба повідомила спочатку про 16, а потім про 24 постраждалих через вживання суші в ресторані "Суші Ленд", із них 20 було госпіталізовано.

Фахівці Держпродспоживслужби в середу, 28 червня, здійснили позапланові обстеження "Суші Ленд", у результаті яких було виявлено численні порушення вимог чинного законодавства.