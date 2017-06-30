Глава Мінфіну очкує 1 липня звіту Rothschіld для оцінки екс-акціонерів ПриватБанку Коломойського і Боголюбова

Екс-акціонери ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов станом на 29 червня не виконали взятих в односторонньому порядку зобов'язань про реструктуризацію кредитного портфеля банку до 1 липня, проте для оцінки їхніх дій необхідний 1 липня і звіт залученого ПриватБанком радника Rothschіld&Co, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"На цей момент зобов'язання не виконані. Але переговори ще тривають. За результатами ухвалюватимуть рішення. Є юридичні поняття: ми маємо дочекатися 1 липня", - сказав міністр в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на "24 каналі" в четвер.

Він додав, що має також бути незалежна оцінка, для чого і було залучено консорціум міжнародних компаній на чолі з Rothschіld&Co, до складу якого також входять ТОВ "Ернст енд Янг" (EY) і ТОВ "Фінпоінт" (FіnPoіnt).

О.Данилюк ще раз нагадав, що екс-акціонери ПриватБанку в односторонньому порядку заявили про такі зобов'язання щодо реструктуризації портфеля в листі на адресу Кабінету Міністрів.

"Там немає нічого секретного. Там є зобов'язання реструктуризувати портфель у розмірі сформованих резервів на момент націоналізації за мінусом baіl-іn", - сказав глава Мінфіну, але по повний текст листа рекомендував звертатися в секретаріат Кабміну.

"Я - міністр фінансів. У мене головне завдання - стабілізувати і розвивати банк, що перейшов до держави, ми з цим завданням справляємося", - заявив О.Данилюк.

За його словами, у разі порушення цих зобов'язань наслідки для екс-акціонерів чітко врегульовані законом, проте це питання мають курирувати правоохоронні органи згідно з підслідністю: Генеральна прокуратура, Нацполіція.

Коментуючи заяву Олександра Шлапака, який очолив банк одразу після націоналізації, про намір піти у відставку, міністр повідомив про пошук нового керівника.

"Повністю ситуація контрольована. Ми шукаємо гідну заміну. Коли це відбудеться, О.Шлапак зможе продовжити свою кар'єру", - сказав глава Мінфіну.

Як повідомлялося, 18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в її капіталі, а ПриватБанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн.

Минулого тижня Кабмін на підставі висновків незалежного аудитора Ernst&Young вирішив докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання фінустановою економічних нормативів.