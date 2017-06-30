Події

10:26 30.06.2017

Площу пожежі в Чорнобильській зоні вдалося скоротити вдвічі

Протягом минулої ночі площу пожежі в Луб’янському лісництві в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення зменшено з 25 до 12 гектарів, повідомляється на офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій у п'ятницю.

"У 337 лісовому кварталі пожежу локалізовано, в 336 кварталі - спостерігаються окремі осередки. Загроза поширення вогню на інші лісові квартали відсутня", - йдеться в повідомленні.

Станом на 8:45 30 червня гасіння пожежі триває.

Із 6:00 залучено два пожежні літаки та один вертоліт із водозливним пристроєм.

"Залучення наземних сил ускладнено підвищенням радіаційного фону в осередку горіння. Загальний радіаційний фон по зоні відчуження становить 0,03-0,04 мР/год (допустимий 0,08 мР/год)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 червня о 12:35 сталося займання порубкових решток деревини та лісової підстилки в Зоні відчуження, попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізничної дороги. Площа пожежі в четвер сягнула 25 га.

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