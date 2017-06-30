Данилюк вважає кібератаку форс-мажором для подання звітності

Найбільша в історії України кібератака порушила подання податкової звітності, і Міністерство фінансів опрацьовує варіанти виходу з цієї неврегульованої Податковим кодексом ситуації, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Зараз думаємо, як Мінфін може допомогти врегулювати ситуацію. Але, в будь-якому разі, це форс-мажор, і тому ми маємо піти назустріч", - сказав він в ефірі програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на "24 каналі" в четвер.

О.Данилюк уточнив, що деякі платники податків встигли зареєструвати податкові накладні до збою в роботі систем Державної фіскальної служби (ДФС), що стався після кібератаки 27 червня, і ці накладні будуть враховані після відновлення системи, тоді як основна проблема з тими, хто таку звітність ще не подав.

Глава Мінфіну зазначив, що наразі збитки від кібератаки не пораховано, уточнивши, що Мінфін не постраждав.

"Ще не рахували наслідків. Фокусуємося на якнайшвидшому вирішенні проблем", - наголосив він, додавши, що кібератака стосувалася також і роботи митниці.

Раніше у вівторок ДФС заявила про повернення до штатного режиму роботи своїх інформаційних ресурсів і запропонувала користуватися послугами "Електронного кабінету платників" для здачі звітності в умовах, коли використання інших програм звітності заблоковане або пов'язане з ризиком.

"На реєстрацію податкових накладних є 29-те і 30-те число. Ми аналізуємо статистику. Бізнесу, в якого комп'ютери уражені вірусом, ми рекомендуємо писати заяви до кіберполіції для систематизації проблеми і звернень, щоб у разі потреби на держрівні ухвалити рішення", - сказала агентству "Інтерфакс-Україна" речник ДФС Наталія Непряхіна.

За її словами, станом на сьогодні підстав подовжувати реєстрацію податкових накладних немає.